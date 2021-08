Košarkarji ZDA so prvi finalisti olimpijskega olimpijskega turnirja. Danes zjutraj so v polfinalu premagali Avstralijo s 97:78. Do preobrata je prišlo zlasti v tretji četrtini, ko so močno povišali prednost, ki je postala nedosegljiva.

ZDA se bodo v finalu srečali z zmagovalcem tekme med Slovenijo in Francijo, ki se bo pričela danes ob 13. uri po našem času.