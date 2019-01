Derbi: Breg Mediachem boljši od Kontovela

Kontovel - Breg Mediachem 62:80 (13:23, 25:43, 42:64)

Kontovel: Kraus 5 (-, 1:8, 1:3), Daneu 7 (-, 2:6, 1:5), S. Regent 5 (1:2, 2:4, -), Emili 4 (0:3, 2:2,, -), Starc 11 (2:2, 3:4, 1:3), Sosič 6 (4:5, 1:5, -), S. Regent 1 (1:2, 0:2, -), Malalan 0 (-, 0:2, 0:1), Zgur 15 (1:1, 4:8, 0:4), Mattiassich 8 (-, 4:8, 0:4). Trener: Dean Oberdan.

Breg: Gallo 4 (4:8, 0:2, 0:3), Cernivani 5 (-, 1:1, 1:5), M. Grimaldi 10 (2:3, 4:7, 0:3), Giuliani 2 (-, 1:1, -), Pregarc 0 (0:2, 0:1, -), Gregori 0 (0:2, 0:3, 0:1), Crismani 2 (-, 1:2, -), Trivillin 6 (2:2, 2:5, -), Cigliani 13 (-, 2:4, 3:4), Crotta 12 (4:4, 4:8, -), A. Grimaldi 21 (3:3, 9:14, -), D. Zettin 5 (-, 1:4, 1:4). Trener: Miroslav Jurić.

Derbi košarkarske D-lige med Kontovelom in Bregom Mediachem so po pričakovanju zmagali gostje, ki so še neporaženi v letošnji sezoni. Košarkarji trenerja Miroslava Jurića so si 10 točk naskoka nabrali že v prvi četrtini, vodstvo pa so podvojili pred koncem polčasa. Do reakcije Kontovela ni prišlo, tako da so gostje brez večjih težav upravljali prednost vse do konca dvoboja.