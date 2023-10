Košarkarska sobota: drugi poraz košarkarjev Jadrana Gostol

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Blu Orobica Bergamo 68:69 (28:21, 42:33, 50:49)

Jadran: Ignjatović 2 (-, 1:3, -), Batich 1 (1:4, 0:1, 0:2), Ban 25 (7:8, 3:10, 4:9), Demarchi 8 (-, 1:3, 2:7), De Petris 4 (-, 2:3, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Malalan 0 (-, 0:3, -), Pregarc 0 (-, -, -), Bianchini 19 (7:7, 6:7, -), Rađa 9 (3:4, 0:4, 2:2), Bellettini nv. Trener: Pozzecco.

Jadran Gostol je v drugem krogu meddeželne B-lige znova ostal praznih rok. Tokrat je v Tržiču klonil proti ekipi Blu Orobica Bergamo, ki jo sestavljajo izključno mladi košarkarji letnikov 2005, 2006 in 2007. Tekma se je sicer dobro začela za moštvo trenerja Gianluce Pozzecca, ki je po prvi četrtini vodila z 28:21. V napadu je bila igra dokaj dobra, v nadaljevanju pa so domačim košarkarjem počasi začele zmanjkovati moči, kar je privedlo do vse manjše učinkovitosti. Na glavni odmor Ban (na koncu s 25 točkami najboljši Jadranov strelec) in soigralci odšli z 9 točkami naskoka (42:33), v tretji četrtini pa so jih gostje ujeli. Zadnja četrtina je bila povsem izenačena, Bergamo pa je s trojko osem sekund pred koncem povedel na + 4. Takoj zatem je Jadran spet vrnil v igro Demarchi prav tako s trojko, v zadnjih šestih sekundah pa se nato izid ni več spremenil. Jadranu, pri kateremu je bil odsoten Milisavljevic, je bilo usodnih 15 izgubljenih žog, predvsem pa fizični padec v drugem polčasu. V naslednjem krogu bodo Jadranovi košarkarji gostovali v Pordenonu.

C-LIGA

Vis Spilimbergo – Kontovel 49:53 (13:16, 24:26, 37:40)

Kontovel: Terčon 2 (-, 1:2, 0:1), N. Daneu 10 (2:2, 1:2, 2:4), Škerl 12 (4:5, 1:2, 2:5), Pro 9 (3:6, 3:5, 0:2), Persi 7 (5:6, 1:5, 0:1), Starc 0 (-, 0:2, -), G. Regent 8 (2:5, 3:8, -), A. Daneu 2 (2:2, 0:4, 0:2), Scocchi 9 (1:1, 1:3, 0:3), Kralj, Mattiassich in Doljak nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so na najboljši način začeli nastope v C-ligi. V Sacileju, kjer poteka uvodni »Basket Day« so s 53:49 premagali solidno ekipo Vis iz Spilimberga. Čeprav je Kontovel nastopil v okrnjeni postavi (zaradi poškodbe kje bil odsoten kapetan Simon Regent, celo tekmo pa je na klopi presedel Patrik Mattiassich), so Peričevi varovanci motivirano stopili na igrišče. Z dobro skupinsko igro v napadu in predvsem čvrsto obrambo so ves čas imeli rahlo vodili in na koncu zasluženo prišli do zmage. Edina negativna točka je poškodba Aleksandra Daneua v drugi četrtini tekme.V prihodnjem krogu bo Kontovel igral doma (na Opčinah) proti ekipi Longobardi iz Čedada.