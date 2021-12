Košarkarska zveza z novim opremljevalcem

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je v izjavi za javnost sporočila, da je tik pred zaključkom koledarskega leta 2021 uradno sklenila pogodbo z novima proizvajalcema športne opreme Nike in Jordan Brandom. Pred skoraj natanko dvema letoma je z Jordanovo znamko večletno pogodbo za športne copate sklenil zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić.

V opremi novega partnerja športne opreme sta se ženski in moški članski reprezentanci že predstavili v novembrskih reprezentančnih akcijah. »Veseli nas, da sta svetovno znana Nike in Jordan Brand prepoznala rezultate in atraktivnost slovenskih košarkarskih reprezentanc in se odločila za sodelovanje z nami,« je glede sklenitve pogodbe dejal generalni sekretar zveze Radoslav Nesterović.

Zveza je ob tem še napovedala, da bodo z novimi dresi do poletja opremljene vse slovenske reprezentance, takrat pa bodo tudi na voljo v širši prodaji navijačem.