Kotalkarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil kotalkarskega trenerja openskega Poleta Mojmirja Kokorovca in novopečeno svetovno podprvakinjo v umetnostnem kotalkanju v disciplini inline Metko Kuk.

Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo moške odbojkarske C-lige med Triestino Volley in Sočo ZKB Lokanda Devetak, kamere kolegov deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med Primorcem 1966 in ekipo Ancona Lumignacco. Sodelavec Martin Poljšak je predstavil tržaškega jadralca Bertija Brusa in njegov projekt za jadralce s posebnimi potrebami, vprašanje s terena pa je gostoma v studiu postavil odbojkarski trener Lucio Battisti.

