Današnje nogometne tekme 5. kroga promocijske lige med Krasom in Risanesejem v Repnu ne bo. »Poklicali so nas zjutraj in nas obvestili, da je njihov nogometaš dovmevno zbolel za covidom,« je dejal predsednik Goran Kocman. Danes je, kot smo že napisali v današnji izdaji Primorskega dnevnika, odpadla tudi tekme Vesne v 2. AL.