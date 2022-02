Kras praznih rok v Gorici

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia – Kras Repen 2:0 (1:0)

Strelca: 35. Piscopo, 89. Grion 11-m

Kras Repen: Zitani, Sain (D'Agnolo), Fernadez, Dukić, Lukač, Pagliaro, Sancin (Kocman), Dekovic (Pagano), Volaš, Radujko, Ivčević. Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa so v prvih dveh krogih drugega dela sezone igrali proti prvi in drugi na lestvici. Obakrat so izgubili. »Danes smo bili sicer v Gorici enakovredni drugouvrščeni Pro Gorizii, a vseeno nismo uspeli odnesti domov točke. Zmanjkalo nam je v ključnih trenutkih. Od dveh ekip je prav gotovo boljša Torviscosa, ki ostaja glavni favorit za napredovanje v D-ligo,« je dejal predsednik Krasa Goran Kocman. Pro Gorizia je povedla v prvem polčasu po napaki v obrambi Krasa. Obe ekipi sta ustvarili malo priložnosti za gol. Podobno tudi v drugem polčasu, ko je Kras vseeno imel nekaj več od igre. Proti koncu tekme so Goričani še drugič zatresli Krasovo mrežo. Tokrat so Zitanija premagali s pomočjo najstrožje kazni, ki jo je zakrivil Fernandez. V prihodnjem krogu čaka Kras tekma v gosteh proti Lumignaccu. »Zdaj bo treba začeti zbirati nove točke,« je zaključil Kocman.

Torviscosa – Primorec 3:0 (2:0)

Strelci: 9. Ciriello, 33. Borsetta, 62. Rigo

Primorec: Sorrentino, Kuniqi, Zarattini (Norbedo), Simić, Curzolo, Ciliberti (Pisani Kyle), Dini, Marocco, Hoti (Brun), Lo Perfido, Murano (Tafilaj). Trener: Esposito.

Nogometaši Primorca so se solidno upirali vodilni Torviscosi, ki jih je v prvem delu sezone premagala kar z 12:1. Tokrat ni bilo tako, saj se je Primorec v zadnjih tednih okrepil z nekaterimi bolj izkušenimi nogometaši. Gostitelji so že po prvem polčasu vodili z 2:0. Tretji gol je padel v drugem polčasu. Primorec bo v sredo igral zaostalo tekmo na domačem igrišču na Rouni na Proseku proti Sistiani Sesljanu, ki je včeraj premagal Cervignano 3:1.

1. AMATERSKA LIGA

Zaostala tekma 12. kroga

ISM Gradisca – Mladost 1:0 (0:0)

Mladost: Stoduto, Di Giorgo, Di Bert (Lavrenčič), Petronio, Candusso, Patessio, Sangalli (Turco), Pelos (Ocretti), Cuzzolin (Mucci), Scocchi, Marasssi (Fedel). Trener: Veneziano.

Mladost je v Gradišču odigrala zaostalo tekmo 12. kroga 1. amaterske lige in izgubila proti domači ekipi ISM z 1:0. Tekma je bila zelo izenačena. Zmagoviti gol so domačini dosegli dvajset minut pred iztekom srečanja. Mladost je tokrat nastopila z zelo okrnjeno postavo. Ekipa iz Doberdoba bo v nedeljo, ko se bo nadaljevala sezona v 1. AL, igrala proti Rudi.

2. AMATERSKA LIGA

Šestnajstina finala deželnega pokala

Sovodnje – Union 91 3:2 (0:1)

Strelec: Žibernik v 55., v 75. in v 91.

Sovodnje: Zanier, Komjanc (Marušič), Simčič, Rijavec, Feri, Falcone, Semolič (Juren), Čavdek (Vižintin), Žibernik, (Boškin) Dornik, Klančič. Trener: Trangoni.

Z zmago proti Unionu 91 so se nogometaši Sovodenj uvrstili v osmino finala deželnega pokala 2. amaterske lige. Gostje so po prvem polčasu vodili z 1:0. Sovodnje so z dobro igro prevladale v drugem polčasu. V ospredje je stopil Žibernik, ki je dosegel vse tri zadetke, zadnjega pa v sodnikovem dodatku, potem ko so gostje uspeli začasno izenačiti izid na 2:2.

Deportivo Junior – Vesna 4:0 (2:0)

Vesna: Bombardieri, Brec, Renar, Veronesi (Vidoni), Košuta, Frediani, Favone (Shala), Giovannini, K. Vidali (M. Vidali), Pojani (Rovina), M. Colja. Trener: Venanzi.

Vesni ni uspel preboj v osmino finala deželnega pokala. Venanzijevi nogometaši so v Felettu Umbertu izgubili s 4:0. Na začetku srečanja so sicer gostje zadeli prečko s Kristianom Vidalijem, a več jim ni uspelo. V zaključnem delu tekme, ko je bil izid še 2:0, je vratar Bombardieri uspel ubraniti enajstmetrovko. Druga dva gola sta nato padla prav v zadnjih minutah.

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Riese – Jadran Monticolo&Foti 81:66

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v 5. krogu povratnega dela C-lige gold v gosteh utrpeli visok poraz. Riese je bil v primerjavi z oktobrsko tekmo, na kateri so zmagali le za točko, tokrat slavili kar z 81:66. Po prvem polčasu so domačini vodili s 44:36, v nadaljevanju pa so povsem nadigrali sicer okrnjeno gostujoče moštvo.

