Kras Repen zmagal in zadihal

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorec - San Luigi 1:4 (0:1)

Strelci: Angotti (SL), Ianezic (SL), Hoti (P), Giovannini 11-m (SL), Marin (SL)

Rdeč karton: Simić.

Zaule Rabuiese - Kras Repen 1:3 (0:0)

Strelci: 60. Smrtnik, 65. Stepančič, 70. Pagliaro, 72. Andorno (Z)

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Fernandez, Lukač, Strussiat, Pagliaro, Poropat (Simeoni), Dekovic (Ivčević), Volaš, Radujko, Smrtnik (Kocman). Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa so v Miljah dosegli pomembno zmago v boju za obstanek. Premagali so Zaule, ki je ena boljših ekip v skupini B. »Igrali smo zelo dobro. Morda je bil naš najboljši nastop letos,« je dejal predsednik Goran Kocman. Krasov plaz golov se je v vrata žaveljskega kluba usul v drugem polčasu, potem ko se je prvi del končal brez golov. V desetih minutah so repenski rdeče-beli trikrat zadeli. Domači nogometaši so enkrat uspeli premagati vratarja Zitanija, a več jim ni uspelo. Krasu je četrti gol preprečila prečka. Med boljšimi na igrišču sta tokrat bila Lukač in Stepančič. Kras bo v prihodnjem krogu v soboto igral proti Chiarboli Ponziani.

1. AMATERSKA LIGA

Audax - Zarja 2:1 (2:0)

Strelec: Petracci 75.

Zarja: Flego, Čufar, Stocca Kralj, Zucca, Cotiga, Vascotto (Cinque), Cepar (M. Barnobi), Lombisani, Bernobi (Rizzotto), Matuchina, Petracci. Trener: Ravalico.

Rdeča kartona: Zucca, Bernobi (s klopi)

Zarja je v Gorici utrpela pekoč poraz proti ekipi, ki je imela pred današnjim obračunom tri točke manj na lestvici. Nogometaši trenerja Ravalica so v prvem polčasu igrali zelo slabo in gostitelji so dvakrat zadeli v polno. V drugem polčasu so gostje reagirali in so imeli kar nekaj priložnosti, da bi lahko izenačili. Najlepšo je imel Petracci, ki je zgrešil z zelo ugodnega položaja. Isti igralec je uspel zmanjšati zaostanek, več pa Zarji ni uspelo. Rdeče čaka v sredo pokalna tekma v gosteh proti Fiumicellu.

Mladost - Gradese 3:0 (1:0)

Strelca: 12. avtogol, 50. Mucci, 70. Scocchi 11-m

Mladost: Košuta, Di Giorgio, Pelos, Tabai, Candusso, Mucci, Sangalli, Ocretti, Cuzzolin, Scocchi, Di Bert. Trener: Veneziano.

Mladost je dosegla nove tri zelo pomembne točke v boju za obstanek. Na domačih tleh so rdeče-modri premagali Gradese, ki zaseda mesta v spodnjem delu lestvice. Mladost je po prvem polčasu vodila z 1:0. Gol so zakrivili sami nogometaši kluba iz Gradeža. V drugem polčasu pa so se domačini razigrali in še dvakrat zatresli mrežo.

2. AMATERSKA LIGA

Piedimonte - Sovodnje 0:2 (0:0)

Strelec: Jan Dornik 2

Sovodnje: Zanier, Falcone, Simčič, Rijavec, Umek, Ribolica, Semolič, Klančič, Žibernik (Juren), Dornik (Boškin), Vižintin. Trener: Trangoni.

V Podgori sta oba gola padla v drugem polčasu. Obakrat je bil natančen Jan Dornik. Nogometaši Sovodenj so bili sicer vseskozi boljši nasprotnik in so že v prvem polčasu ustvarili cel kup priložnosti.

Academy - Breg 2:0

Vesna - Fogliano Turriaco 0:1

Muggia - Primorje 1924 8:1 (4:0)

Strelec: 48. Bovino 11-m

Primorje: Pahor (Parovel), Tesser, Emili (Nardo), Jurissevich, De Sio, Muccio Crasso (Drakulić), Brandolisio (Bais), Palermo, Marconi, Bovino, Villa (Fraia). Trener: Biasin.

Primorje je moralo v Miljah priznati premoč domače Muggie, ki je zasluženo visoko zmagala. Že po prvem polčasu je bil izid 4:0. V zadnjih minutah je Primorje igralo z možem, saj se je poškodoval strelec goa Marco Bovino.