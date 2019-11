Krasov igralec Parenzan pri Mattarelli

Predsednik italijanske republike Sergio Mattarella je včeraj v palači Kvirinala v Rimu sprejel paralimpijske športnike, ki so pred kratkim tekmovali na paralimpijskem svetovnem plavalnem prvenstvu v Londonu in na paralimpijskih evropskih mladinskih igrah v Lahtiju na Finskem, kjer je tekmoval tudi namiznoteniški igralec Krasa Matteo Parenzan. Predstavnik Krasa je bil včeraj prisoten tudi v kvirinalski palači v Rimu, kjer so mlade športnike sprejeli še predsednik italijanske športne paralimpijske zveze Roberto Pancalli ter minister za šport Vincenzo Spadafora.