Krasovke bodo igrale v A2-ligi

Konec aprila je namiznoteniška zveza določila, da bodo prvouvrščene ekipe obeh skupin v A2-ligi napredovale v A-ligo. Tako se je čez noč tudi zgoniški AŠK Kras znašel v najvišji italijanski ligi, da bo tam ostal pa je bilo že na začetku zelo malo verjetno. Da se bodo A-ligi odpovedali, je namigovala že aprila Sonja Milič, zdaj pa je odpoved dobila tudi uradni pečat. Pri državni namiznoteniški zvezi Fitet se je Kras odpovedal ligi in se predvpisal v A2-ligo, vpis pa bo potrdil konec avgusta. Letos je namreč zveza dopustila, da se klubi sami odločijo, v kateri ligi bodo igrali. Lig letos ni mogoče zamenjati, ne kupovati, enostavno pa se lahko ligi odrečeš in vpišeš v nižjo. »Tako smo storili tudi sami, tudi zato, ker letos odpoved ne pomeni, da avtomatično nazaduješ v najnižjo ligo. Izbrali smo znova A2-ligo, kjer smo nastopali tudi lani, A-ligi pa smo se odpovedali zaradi previsokih stroškov, pa seveda ker bi bila za naše igralke prehud zalogaj,« je potrdila duša namiznoteniške sekcije Sonja Milič. Ekipo v A2-ligi bosta kot lani sestavljali sestri Vanja in Martina Milič, pridružila se jim bo povratnica Eva Carli, v ekipi pa ne bo Katje Milič, ki si bo letos privoščila leto pavze. Ob domačih igralkah pa bo pomembno pomoč nudila tudi perspektivna Irene Favaretto iz Mester (letnik 2002), številka 19 v Italiji.