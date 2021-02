Kulturno obarvan Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila pisatelja in alpinista Dušana Jelinčiča, po video povezavi pa je v oddaji sodelovala jezikoslovka Matejka Grgič. Sodelavka Jasmina Gruden je predstavila košarkarsko trenerko in profesorico telesne vzgoje Marino Brollo ter univerzitetnega profesorja in prevajalca Mirana Košuto, ki je prevedel Prešernove poezije v italijanščino. Gostu v studiu je vprašanje s terena tokrat postavil anonimni uporabnik Instagrama.

