Le točka za Sesljan in Kras

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Ancona Lumignacco 1:1 (0:1)

Strelca: 34. Clarini (AL); 74. L. Crosato

Sistiana Sesljan: Battistella, Tomasetig (Pitacco), L. Crosato, Steinhauser (Bossi), Zlatič, Carli, Del Bello, Dussi, Germani (Sammartini), Disnan, D. Colja. Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je po neodločenem izidu proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek dejansko skorajda obsojena na igranje play-outa. V Vižovljah so povedli gostje, a nato so delfini reagirali in uspeli so izenačiti.

Virtus Corno – Kras Repen 0:0

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Simeoni, Lukač, Dukić, Dekovic, Fernandez, Ivčević, Volaš (od 1. Poropat), Kocman, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Kras je v Korenu dosegel pomembno točko v boju za obstanek brez igranja play-outa. Rdeče-beli so nastopili z okrnjeno postavo, saj so bili odsotni Radujko, Pagliaro, Sancin, Strussiat in Sain. Povrh tega si je že v prvi minuti zvil gleženj Volaš, ki je zapustil igrišče z oteklino. Kras je v nadaljevanju igral taktično zelo zrelo. Po dolgem času sta vseh devetdeset minut igrala Stefano Simeoni in Ivan Kocman. V nedeljo čaka Kras odločilna tekma proti Ronkam. V primeru zmage se bo Kras veselil obstanka. V nasprotnem primeru pa bo treba počakati na zadnjo tekmo proti San Luigiju.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina – Santamaria 3:0 (1:0)

Strelci: 6. Russian; 61. Tomat, 80. Piscopo

Juventina: Gregoris, Marini, Celcer, Racca, Russian, Černe, Tomat (Zejnuni), Cuca (Trevisan), Cocolet, Piscopo (Vittorelli), De Cecco. Trener: Sepulcri.

Juventina nadaljuje z dobrimi nastopi. Rdeče-beli so tokrat v Štandrežu zanesljivo premagali Santamario in še utrdili prvo mesto na lestvici. Sevegliano Fauglis je namreč igral neodločeno 1:1 z Azzurro. Prav tako tržiški UFM z Aquileio (2:2). Vrstni red v skupini B je zdaj tak: Juventina 51, Sevegliano Fauglis 47, Forum Julii 47, UFM 46. V prihodnjem krogu bo Juventina igrala v Trstu proti Costalungi.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – San Canzian Begliano 2:0 (0:0)

Strelec: 49. in 68. Ocretti

Mladost: Alessandria, Di Giorgio, Peric, Tabai (Ocretti), Candusso (Fedel), Mascarin (Pelos), Sangalli, Petronio (Di Bert), Cuzzolin (Mucci), Scocchi, Stabile. Trener: Veneziano.

Rdeč karton: Di Bert

Z novimi tremi točkami se je Mladopst približala zgornjemu delu lestvice. A zmaga ni bila tako lahka, saj so gostje, ki so zadnji na lestvici, zdržali cel prvi polčas.

2. AMATERSKA LIGA

SKUPINA F

Breg – Primorje 1924 3:2 (0:0)

Strelci: 49. Bovino; 55. Bovino, 61. Abatangelo, 70. M. D’Alesio, 89. Abatangelo

Breg: Blasevich, Calabrese, Del Vecchio, Spinelli, Andreassi, Jan Čermelj (Abatangelo), D. D’Alesio, Marchio (Farci), M. D’Alesio, Danieli, G. Cermelj (Valentinuzzi). Trener: Quagliariello.

Primorje: Parovel, N. Tesser, Villa (Miniussi), Suppani, Palermo (De Sio), Muccio Crasso, Brandolisio, Tuccio (Saule), Grego, Bovino, Nardo (Jurissevich). Trener: Biasin.

Rdeča kartona: 90. Bovino in Danieli

Vesna – Opicina 0:1

SKUPINA E

La Fortezza – Sovodnje 2:0 (1:0)

Sovodnje: Zanier, Komjanc (Falcone), Simčič, Rijavec, Feri, Ribolica, Semolič, Umek, Žibernik, Dornik, Vižintin (Boškin). Trener: Trangoni.