Leao, Spalletti, Berlusconi in ... Ivan Kocman (video)

Milanov napadalec Leao, Napolijev trener Spalletti, predsednik Monze Silvio Berlusconi in ... Ivan Kocman. Nogometaš repenskega Krasa se je v ponedeljek zvečer nepričakovano znašel na ekranih Canale 5. V popularni satirično-informativni oddaji Striscia la notizia so v rubriki Striscia lo striscione (vodi je Cristiano Militello) pokazali njegov zadetek na zaostali tekmi proti Torviscosi, ko je v 83. minuti zamenjal Dekovica in odtekel naravnost na desni rob kazenskega prostora, od koder je s prostega strela z levico poslal žogo naravnost v gol. »Kot v filmu ...« je dodal Militello.