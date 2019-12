Legendarni Kobe Bryant nagovoril Dončića kar v slovenščini (video)

Luka Dončić ni praznoval z zmago svojo stoto tekmo v severnoameriški ligi NBA. Ekipa Los Angeles Lakers je bila tokrat za košarkarje Dallas Mavericks premočna in je na domačem parketu zmagala s 108:95. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić, ki je v drugi četrtini padel na hrbet in se udaril v glavo, je bil tudi tokrat prvi strelec moštva iz Teksasa in je v 30 minutah dosegel 19 točk. Temu je Dončić dodal še sedem podaj, štiri skoke in dve ukradeni žogi, poleg tega je izgubil šest žog.

Dončićeva poškodba naj ne bi bila huda. Luka je dve minuti pred koncem druge četrtine prodiral na koš in ob osebni napaki Dwighta Howarda grdo padel na parket z velike višine, obležal je na tleh, a se potem hitro pobral in bil uspešen pri obeh prostih metih. Vseeno je potem odšel v garderobo, a se po odmoru kljub bolečinam vrnil na parket.

Luka je tudi poskrbel za simpatičen trenutek za igrišču, saj se je tik pred izvajanjem podaje s strani rokoval z nekdanjim zvezdnikom Los Angeles Lakers, košarkarsko legendo Kobejem Bryantom. »Za mano sem slišal nekoga, ki je govoril v slovenščini. Pomislil sem, kdo pa sploh govori moj jezik v Los Angelesu. Obrnil sem se in zagledal sem Kobeja. Bil sem presenečen,« se je nato pošalil Dončić, ki je z Bryantom spregovoril tudi pot tekmi. Kobe je namreč pristopil do Ljubljančana in ga prosil za fotografijo s svojo hčerko.