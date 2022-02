Lepe osebne zgodbe

»Nikoli nisi zmagal, dokler nisi prišel skozi cilj«. Bila je to prva izjava, ki jo je dal po osvojitvi srebrne kolajne v paralelnem slalomu v deskanju Tim Mastnak. Prav na koncu včerajšnjega prispevka sem omenil novo miselnost, ki krasi »samostojne« Slovence, in ta izjava to ugotovitev samo še potrjuje. To, da je bila pot do kolajne hudo trnova, in da sploh nikjer ni bilo zapisano, da bo tako daleč lahko prišel, ga sploh ni brigalo. Prišel je do finala, na polovici zadnjega teka je že imel veliko prednost nad nasprotnikom, ki ga je nato zasul s snegom, mu zameglil vid, tako, da je naredil usodno napako prav v zadnjih vratcih in zlata kolajna je šla po zlu. Med drugim to bi bila sploh prva posamična slovenska moška zlata kolajna na zimski olimpijadi. »To ni noben izgovor. Tudi če bi mi si zlomil pancar (za nas zamejce »škarpon«), bi moral vseeno vzdržati«. Še en dokaz, kako razmišljajo pravi zmagovalci.

Sploh je bilo zgodnje jutro, takoj ko sem prižgal televizor, v stilu včerajšnjega razmišljanja o igrah, ki so vedno bolj podobne računalniški igrici. Očitno je bila na ekranu videoigrica, v kateri ti lahko uspe, da tvoji dosegajo zmage kot na tekočem traku, dovolj je, da pritisneš na pravi gumb. Na ta način ti uspe tudi podvig, da pripelješ do olimpijske kolajne tekmovalko, ki ni doslej nikoli stopila na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu (tri četrta mesta v njeni najboljši sezoni, 2018), ki se je potem zasitila tekmovanja, se posvetila družini, rodila sina, ki bo čez nekaj dni dopolnil eno leto, se potem vrnila, ulovila skozi šivankino uho uvrstitev na olimpijske igre in potem na igrah izgubila le en boj, in še tega za nekaj stotink, v polfinalu proti Avstrijki, tisti, ki vodi na lestvici svetovnega pokala. In na koncu prišla do kolajne in se potem jokala nekaj ur od veselja. Škoda, da se je potem videoigrica pokvarila in se ni končala kot bi morala, z zmago Mastnaka po bronu Glorie Kotnik (ki je imela ob strani tudi očeta, trenerja kitajske reprezentance). Ali kaj, kot pravijo Italijani, ni mogoče imeti vsega v življenju.

Upal sem, da se bo potem pravljica nadaljevala, ko je prišel na vrsto sprint v smučarskih tekih. Kot sem že včeraj napisal, sem polagal velika upanja v Anamarijo Lampič, upanja, ki so se hitro razblinila, ko sem videl, da je že v kvalifikacijah bila povsem nekonkurenčna, predvsem pa, ko sem videl Švedinjo Sundling, kako je iz nekega drugega planeta. Gledal in prenašal sem že veliko tekaških sprintov, ali take premoči nisem še nikoli videl. Tudi v finalu je takoj po startu potegnila na čelo, po polovici teka ostala sama in prišla na cilj z ogromno prednostjo pred ostalimi. Po moje je prav ona sedaj prvi kandidat za naziv športnika olimpijade.

Vsekakor pa sem vesel, da so igre že začele pripovedovati lepe osebne zgodbe, tiste, ki gredo potem v anale in po katerih s časom lahko ustvarijo lep športni dokumentarec, če že ne film. Všeč mi je bilo, ko je včeraj na ženski posamični tekmi v biatlonu zmagala Denise Herrmann, bivša tekačica na smučeh, če se ne motim že zlata z nemško štafeto v Vancouverju 2010. Ko je presedlala v biatlon, so se vsi čudili, zakaj to sploh počenja, ona pa je enostavno izjavila: »Je veliko zabavnejši in prav nič mi ni mar, kakšne rezultate bom dosegla. Hočem se le zabavati«. In če ob tem pride še zlata olimpijska kolajna, tem bolje.

Zanimivo je bilo tudi danes videti Ester Ledecko, kako je (ne) praznovala zlato kolajno v deskanju. Premočno je potrdila, da ji ni para v tem športu, ki se ga zdaj loteva samo zato, da bi prinesla rutinsko zlato kolajno za svojo Češko preden se loti tistega, za kar je res prišla na Kitajsko, to je smučanje v hitrih disciplinah. Edini nasmeh se ji je prikradel na lice, ko je pristopila jokajoči se Kotnikovi in jo nežno pobožala in potolažila. Ganljivo.

In na koncu je bilo tudi zanimivo, da je končno Italija osvojila tako želeno zlato kolajno v svojem nacionalnem športu, ki je, kot vsi vemo, krling (opomba za redaktorja: ne mi popraviti besede – zasledil sem jo prav tako zapisano na Mmc RtvSlo).