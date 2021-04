Lepotica in lepotec sta ...

Krono oziroma lento sta si prislužila alpska smučarka Caterina Sinigoi in števerjanski odbojkar Jernej Terpin, »ki sta bila povabljena v oddajo, ne da bi vedela, kaj ju čaka,« je dejal voditelj Športela Igor Malalan, ki si je tudi zamislil novo pobudo v sodelovanju s spletno stranjo Slosport.org in športno redakcijo Primorskega dnevnika. Sinigoievo in Terpina je »kronala« kar glavna urednica TV Koper Mojca Petrič Bužan. Za režijo pa je poskrbel Peter Leban. Včerajšnjo posebno oddajo so sooblikovali še gostje Trio Novato: harmonikar Denis Novato, Walter Bet in Boris Stopar. Novato je predstavil novo harmoniko bele barve, s katero je pred kratkim nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini. Tržaški harmonikar je obenem predstavil nov projekt Italkryner: igranje italijanskih uspešnic v narodno-zabavni različici. V koprskem studiu sta nato zaplesala sovodenjska plesalka Nika Bagon ter Miha Vodičar. Sodelavka Jasmina Gruden pa je pripravila reportažo z gledališko igralko Laro Komar, ki se je leta 2000 prebila v državni finale lepotnega tekmovanja Miss Italia.

