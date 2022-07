Leseni lepotici sta delili zmago

Mariska in Tuiga ali v prevodu morska deklica in žirafa. Leseni jadrnici, stari 114 oziroma 113 let, sta včeraj v Tržaškem zalivu poskrbeli za pravi jadralski spektakel. Na regati, ki jo je priredil tržaški jadralni klub Adriaco, sta si športno delili zmago. Prvi plov je osvojila Tuiga, drugega pa Mariska. Na štartni liniji se je namreč postavila na zavetrno stran, nasprotnico prisilila v predčasen start in tako pridobila dragocene minute. Regatno polje je bilo v obliki trikotnika, jadrnici sta dvoboj začeli z vetrom v krmo. Jadrnici so zgradili v škotski ladjedelnici Fairlie, zasnoval ju je ladijski arhitekt William Fife.