»Letos vsi vedo, proti komu igrajo«

Števerjanski odbojkar Jernej Terpin je (spet) pri vrhu A2-lige. Z ekipo Agnelli Tipiesse Bergamo, ki sodi med glavne favorite za napredovanje v superligo, na drugem mestu čaka na prevzem vodstva. Z enim izmed stebrov ekipe smo se pogovorili tudi o tem, zakaj je glavni favorit lahko ranljiv in nasploh o sezoni, ki je po dveh letih spet podobna tisti pred pandemijo.

Jernej, presenetilo nas je, da ste se šele sredi prvega dela rednega dela povzpeli na vrh. Zakaj ste kot favoriti tam šele sedaj?

Resnici na ljubo je to le odtenek športa. V prvem krogu smo izgubili proti Castellani Grotte zaradi podcenjevanja, obenem pa morda še nismo bili dovolj dobro pripravljeni na začetek. Ker smo bili že drugi krog prosti, smo za ostalimi avtomatično zaostali še vsaj tri točke in bili zato na dnu razvrstitve. Vnovič smo izgubili v šestem krogu proti Lagonegru. A tam je res težko igrati, saj nas je dan pred tekmo čakala 13 ur dolga pot. V klubu po tem porazu niso bili zaskrbljen.

Rezultati kažejo, da je letošnje prvenstvo zelo izenačeno. Med 2. in 11. mestom je le šest točk razlike ...

Tako je. Letos je zahtevno igrati proti čisto vsaki ekipi. Zlasti na gostovanjih, kjer domača ekipa vedno igra zelo zagrizeno, na tribune pa se je vrnila publika. Lani smo bili mi presenečenje prvenstva, letos pa vsi točno vedo, proti komu igrajo. In predvsem nižjepostavljene ekipe proti takemu nasprotniku igrajo neobremenjeno in torej na vso moč. Zato je tudi proti njim težje doseči zmago. Obenem opažam, da so predvsem ekipe srednjekakovostnega razreda bolj konkurenčne, kot so bile lani.

Čez mesec dni se boste borili za prvo pokalno lovoriko, ki ste jo lani tudi osvojili. Je to tudi eden izmed ciljev sezone?

V bistvu ne. Letos želimo zmagati prvenstvo. Nič ne pomaga, če bomo osvojili pokal in nato izpadli kot lani v play-offu ...

