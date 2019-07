Luca Milocco spet na vrhu Evrope

Odbojkarski trener Luca Milocco se je v Sovodnje, točneje v zaselek Škrlje, od kod je doma, vrnil z novim uspehom. Na olimpijskem festivalu evropske mladine (Eyof) je kot pomočnik trenerja ruske ženske reprezentance do 18 let osvojil nič manj kot zmago. V finalu so ruske mladinke premagale s 3:1 Romunijo in se tako veselile vnovične zlate kolajne. Lani so bile najboljše v Evropi , letos pa so se z nekoliko spremenjeno postavo uveljavile tudi na olimpijskem festivalu. V finalu so sicer pričakovali Italijanke, ki pa so v polfinalu nepričakovano klonile proti Romunkam. »Morda se sliši čudno, da je v finalu igrala Romunija. A ne pozabimo, da sta bili tam doma Turlea in Nucu. Skratka, nekatere generacije so bile že zelo uspešne na svetovni ravni,« je pristavil Milocco, ki sodeluje z rusko odbojkarsko zvezo že od leta 2012. Zanj je bil to enajsti mednarodni uspeh.

