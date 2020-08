Luka Dončić končal sezono

Košarkarji Dallas Mavericks so sezono 2019/20 zaključili v prvem krogu končnice. S 4:2 v zmagah so jih premagali Los Angeles Clippers. Šesta tekma v Orlandu se je končala z izidom 111:97. Luka Dončić, ki je prvič v karieri nastopil v končnici lige NBA, je na zadnji tekmi dosegel 38 točk, sezono pa je končal s povprečjem dobrih 29 točk na tekmo. Ob metu 15:28 - trojke 4:9, je včeraj zbral še devet podaj in prav toliko skokov.

Dallasu se je na šesti tekmi močno poznala odsotnost Kristapsa Porzingisa pod košema - skok je izgubil 42:52, hkrati pa z izjemo Dončića ni imel razpoloženega posameznika. Trojke so Mavericks metali manj kot 30-odstotno - 11:37.

Luka Dončić je sezono končal s povprečjem 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 podaje. Ob tem je zbral 17 trojnih dvojčkov, 39 dvojnih dvojčkov, bil pa je tudi v začetni peterki tekme zvezd.

V mehurčku v Orlandu, kjer so potekali zaključni boji rednega dela in končnica, je njegova statistika še bolj impresivna - 31 točk na tekmo, 9,8 skoka in 8,7 podaje. Na šestih tekmah je dvakrat posegel po trojnem dvojčku, v spominu pa bo ostala njegova predstava na četrti tekmi, ko je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago. To tekmo je končal pri 43 točkah, 17 skokih in 13 podajah.

Podatki, da gre za najmlajšega igralca, ki je ob takšni statistiki odločil tekmo končnice, ali pa da takšne skupne statistike v prvem nastopu v končnici niso imeli niti največji zvezdniki košarke, potrjujejo prepričanje, da je pred 21-letnikom izjemna prihodnost, piše STA.