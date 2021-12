Luka Dončić obdaril male paciente

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, zvezdnik ekipe NBA Dallas Mavericks, je 200 otrokom na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za božične praznike podaril igrače in druge potrebščine. Zbral je na stotine igrač, od plišastih živalic za dojenčke do lesenih igrač za malčke, hišic s punčkami, lego kock, helikopterjev, avtomobilčkov in tovornjakov. Mlajši najstniki so dobili visokotehnološke slušalke, vsi otroci pa so za povrh prejeli še darilni bon, s katerim si bodo lahko, ko bodo zapustili bolnišnico, kupili še kakšen priboljšek. Vsak otrok je tudi dobil njegovo podpisano fotografijo s posvetilom ter pulover s kapuco ali majico s kratkimi rokavi. Ob tem je Luka posnel še video sporočilo, ki ga je lahko vsak otrok pogledal v svoji bolniški sobi.

»Ti otroci preživljajo zelo težke trenutke. Upam, da jim lahko s svojo pozornostjo pričaram vsaj malce veselja v teh zanje zelo težkih časih,« je povedal Luka Dončić. »Želim si, da bi se kmalu bolje počutili in ozdraveli ter se vrnili k temu, kar v življenju najraje počno. Mislim nanje in želim vsem tem otrokom ter njihovim družinam čim bolj srečno novo leto 2022,« je še dodal Dončić.