Ni boljšega znaka, da je nekdo zdaleč boljši od vseh ostalih, od tistega, da se do njega sproži val zelene zavisti, češ, ja, saj je dober, a kaj, ko igra sam, ko ne razigrava soigralcev, ko misli, da je »Bog i batina«, kot temu rečejo Hrvati. Kdo sploh pa tale misli, da je? Luka Dončić ima 22 let (22!! - v Italiji bi še bil »ottimo prospetto futuro«), a je že toliko boljši od vseh ostalih, da je že sprožil pri svetovni javnosti v bistvu samo-obrambni mehanizem, pri katerem treba za vsako ceno dobiti v njem vsakršno možno pomanjkljivost (in tem bolj frustrirajoče je, ko je v bistvu pri njem sploh ne moreš najti) samo zato, da ne treba priznati njegove očitne prevlade nad vsemi ostalimi, občutek, ki vsakomur močno razje samozaupanje. Tem bolj, če je človek Slovenec, predstavnik liliputskega evropskega naroda, in je torej povsem nepravično, da se tak fenomen rodi tam, kjer se v bistvu ne bi smel, če ne drugega zaradi čistih verjetnostnih računov.

Slovenija je včeraj igrala proti finalistu zadnjega svetovnega prvenstva (in zdaj jo čaka svetovni prvak – ni kaj, lahek žreb!) in ga raznesla na prafaktorje, še veliko lažje in bolj suvereno od tistega, kar kaže končni izid (pet minut pred koncem je že bilo plus 30, a o tem bom še govoril). Res, Argentinci so bili že pred tremi leti ena najstarejših ekip v zgodovini košarke, in zdaj so še tri leta starejši, a sta v vsem tem času, če že kosti škripajo malo bolj zaskrbljujoče kot pred tremi leti, glava in znanje nedvomno še ostala. Luka je bil neverjeten, nezemeljski. In to na način, ki se ga lahko zavedajo le redki pravi poznavalci košarke. Njegova največja in najbolj osupljiva vrlina je njegova neverjetna več dimenzionalnost, ki sem jo v svojem (dolgem) življenju videl le še pri enem evropskem košarkarju (onstran Oceana ostaja nedotaknjena »sv. trojica« Bird, Magic, MJ), to je pri Toniju Kukoču. Oba sta edina neameriška igralca, ki sem ju kdaj koli videl, zmožna, da se kot kameleona v različnih obdobjih tekme nenehno spreminjata in sprejemata v trenutku različne vloge na igrišču, tiste, ki v danem trenutku najbolj ustrezajo ravnotežju na terenu in ki so najbolj smotrne tako za napad kot za obrambo. Dončić je sicer nižji in telesno slabši, beri počasnejši, od Kukoča, ali je zato ogromno bolj nevaren kot strelec, kajti z razliko od Kukoča ima Dončić popolno paleto prodorov in metov s pol razdalje, na eni nogi, po zaustavljanju, s hitrim metom v teku, z menjavo smeri med samim dvokorakom (to je tisto, ki ga Američani imenujejo, res ne vem zakaj, »eurostep«), in tako dalje. S tem je veliko bolj nevaren in produktiven od Kukoča, ki je imel v bistvu le dve napadalni rešitvi, to je klasičen prodor ali postavljeno trojko. Kar se tiče košarkarskega genija, pa sta povsem na isti ravni, če ni celo Dončić za las boljši, saj ima v primerjavi s Kukočem tudi zelo razvito štiri-dimenzionalno percepcijo, to je ob prostoru zna v trenutku tudi do desetinke, da ne rečem stotinke, sekunde pravilno oceniti čas.

Ima pa tudi, in to je po moje celo še važnejše, neverjeten (za tako mladega človeka, ki mu je doslej v poslu vse šlo kot po maslu) občutek za želje in potrebe ekipe, je skratka rojeni vodja, in to v najbolj pozitivnem pomenu tega pojma. Kot sem že omenil prej je 5 minut pred koncem, ko mu je manjkalo le še sedem točk, da izenači zgodovinski olimpijski rekord Oscarja Schmidta po številu točk, ki jih je na tekmi dosegel posameznik, prosil za menjavo in je šel sedet na klop. Sporočilo: jaz sem svoje opravil, naj se naigrajo tudi drugi, tekma je že zmagana in dobro je, če se spočijem. Proti že dotolčenemu nasprotniku bi lahko 7 točk dosegel kar mimogrede, ali hotel je dati jasno sporočilo, da je on prišel v Tokio zmagat kot ekipa in ne kot posameznik. Take stvari tovariši izredno cenijo in so zdaj še bolj motivirani, da dajo vse od sebe, ko so na igrišču.

Luka je nedvomno sin »nove« Slovenije (za božjo voljo, tu ni prav nič političnega in tisti, ki me pozna, to zelo dobro ve), neodvisne Slovenije, v kateri kopnijo, če že sploh ne izginjajo, vsi manjvrednosti kompleksi, ki so jih imeli Slovenci, ko so bili še odvisni od drugih. Tile mladeniči sploh ne poznajo pojma »odličnega četrtega mesta, najboljšega izida v zgodovini«: če so favoriti, hočejo zmagati in vse, kar ni zmaga, je pekoč poraz. Ta nov veter, ki veje, se počasi pozna tudi pri drugih, starejših športnikih. Za moje pojme, ko sem v vsej svoji karieri stalno videval Slovence, kako se podelajo v hlače prav v najbolj odločilnih trenutkih, in to toliko krat, da sem se skoraj prepričal, da smo Slovenci nepoboljšljiv narod »luzerjev«, je bila včeraj neverjetna predstava Benjamina Savška skoraj neverjetna. Nikoli si ne bi mislil, da bom sploh kdaj videl Slovenca, ki v najbolj odločilnem trenutku svoje kariere opravi najboljšo vožnjo svojega življenja. Res se dogajajo čudne stvari. Oprostite mi, a nanje sem izredno ponosen.