Luki Dončiću prestižna nagrada revije Sports Illustrated

Luka Dončić bo prejel še eno prestižno priznanje, nagrado mu bo podelila slovita ameriška revija Sports Illustrated za največji športni preboj leta 2019. Vsako leto športni navijači izberejo predstavo športnika, na katero bomo nekoč gledali kot trenutek, ko se je rodila zvezda, so zapisali pri reviji Sports Illustrated. V zadnjih letih so to nagrado prejeli ameriški nogometaš NFL Alvin Kamara, kamerunski košarkar Joel Embiid in portoriški baseballist Francisco Lindor. Omenjeni so pomembno prispevali k ekipam in pokazali največji napredek glede na leto poprej.

Slovenskega »čudežnega dečka« je združenje severnoameriške lige NBA pred dnevi izbralo za najboljšega igralca oktobra in novembra. Dončić vodi na lestvici trojnih dvojčkov v prvenstvu NBA in ima rekord pred 21. letom starosti v tej prvini. V tej sezoni ima doslej v 19 tekmah povprečje 30,6 točke na tekmo in je tretji strelec lige, 9,6 podaje in 9,9 skoka.