Luki Dončiću se bo, kot kaže, pri Dallasu pridružil Goran Dragić

Luka Dončić in Goran Dragić bosta v novi sezoni morda igrala skupaj pri Dallasu. Namigovanja v ameriških medijih, da bo Goran Dragić v kratkem postal član ekipe iz Teksasa so vse pogostejša, podkrepil pa jih je tudi novinar Jake Fischer, poročevalec priznanega športnega portala Bleacher Report. Na twitterju je sporočil, da so mu njegovi viri povedali, da bo Dragić v kratkem postal član ekipe iz Teksasa. Luka Dončić je med drugim pred nekaj dnevi na družbenih omrežjih objavil fotografijo z Goranom Dragićem v fitnes centru v Ljubljani.