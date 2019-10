Marko Milisavljevic kot Shaquille O’Neal

Jadran Motomarine je v včeraj, 29. septembra, na Opčinah s prepričljivo zmago začel nastope v letošnji C-ligi gold. Občinstvo, ki si je ogledalo dvoboj med domačo peterko in Jesolom, pa si bo tekmo zapomnilo predvsem po zadnji Jadranovi napadalni akciji. Center Marko Milisavljevic je med vtekanjem v raketo dobil žogo in jo s tako silo zabil skozi obroč, da se je ta zvil. Do konca tekme je manjkalo še 38 sekund, na srečo pa zamenjava obroča ni bila potrebna.

Jadranovi odborniki so imeli že pripravljenega rezervnega, na srečo pa so koš uspeli poravnati, tako da sta lahko sodnika kmalu zatem dovolila igralcem obeh ekip, da do konca odigrajo dvoboj. Tovrstnih primerov je bilo v zgodovini košarke kar nekaj (pravi rekorder v razbitih tablah in obročih je nekdanji ameriški zvezdnik Shaquille O’Neal), je pa to vedno dogodek, ki vzbudi precejšnje zanimanje.

V ligi NBA je največ košev in tabel razbil Shaquille O’Neal: