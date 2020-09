Mauro Camoranesi se seli v Maribor

Trener Mauro Camoranesi, ki je od januarja vodil člansko ekipo Tabor Sežana v prvi slovenski nogometni ligi, se seli v NK Maribor. Sežano zapuščata tudi njegova pomočnika Andres Yllana in Miguel Enrique.

»Vedeli smo, da bo ta dan prej ali slej prišel. Izjemno sem ponosen na obdobje, ki je za nami, kjer je Mauro z nami soustvarjal pravo nogometno pravljico in kjer smo dosegli in presegli vsa pričakovanja ob njegovem prihodu v Sežano. Kljub njegovi še veljavni pogodbi, so se v NK Maribor odločili za predčasen odkup. Mauro je z ekipo CB24 Tabor Sežana v kratkem času pustil ogromen pečat v slovenskem nogometu, kar nenazadnje dokazuje tudi dejstvo, da danes odhaja v najtrofejnejši slovenski nogometni klub. Do imenovanja novega trenerja pa bo ekipo vodil Matej Bombač,« je na Facebook strani NK Tabor Sežana zapisal športni direktor NK Tabor Sežana Davor Škerjanc.