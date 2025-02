Mavericks po novici o odhodu Dončića utrpel visok poraz

Vodilno moštvo košarkarske lige NBA Cleveland Cavaliers je ekipi Dallas Mavericks, ki jo je pretresla nenadna menjava superzvezdnika Luke Dončića, prizadejalo visok poraz. Konjeniki so si že po prvi četrtini nabrali ogromno prednost (50:19), na koncu pa so slavili kar s 144:101.

Košarkarjev Dallasa niso ovirale le čustvene posledice ob nenadni selitvi Dončića, temveč tudi kopica poškodb, zaradi katerih so manjkali zvezdniki, kot so Kyrie Irving, P.J. Washington in Daniel Gafford.

Prvi strelec Clevelanda je bil Sam Merrill, ki je s klopi dosegel 27 točk vključno z devetimi trojkami. Vendar je bil le eden od osmih košarkarjev v ekipi, ki so dosegli dvomestno število točk.