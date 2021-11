Med Trstom in Gorico bo letos nastopalo 17 % manj ekip kot pred dvema sezonama

Lani smo na začetek odbojkarskih mladinskih prvenstev morali čakati mesec marec, letos pa se je kolesje mladinskih ekip začelo premikati v običajnem novembrskem terminu. Ob začetku smo se pogovorili s predsednikom zveze Fipav za Tržaško in Goriško Paolom Maniajem.

Prve tekme ženskih prvenstev under 16 in 18 so že odigrali, v prihodnjih tednih pa bodo na vrsti še ostale mlajše kategorije vključno z moškimi prvenstvi. Kako stopate v novo sezono?

Naj povem, da se po letu dni spet dviga zastor nad običajnimi prvenstvi. Lani je bilo prvenstvo skrajšano, v članskih ligah so igrali pokale, kar ni bilo isto. Res je, da je pandemija pustila posledice. Zabeležili smo, da bo letos med Trstom in Gorico nastopalo približno 17 % manj ženskih ekip (od 85 na 70 ekip op.a.) kot v sezoni 2019/20, ki se je začela na običajni način.

Kateri so glavni razlogi?

Glavni razlog je koronavirus, ni pa edini. Pandemija je s sabo prinesla kar veliko. Ker so nekateri klubi prekinili dejavnosti, so igralci in igralke zamenjali sredine in prestopili tja, kjer so ob strogih ukrepih vseeno trenirali, drugi so zamenjali šport in jih bo težko spet privabiti. Tu je še zeleno covidno potrdilo, ki je pri odbojki obvezno za vse nad 12. letom starosti. Nekateri klubi so se pred začetkom pritoževali nad tem, poklicali smo celo Rim, a je osrednja zveza potrdila, da morajo obveljati državna pravila. Nekateri starši so se prav zato odločili, da otroke prepišejo k drugim dejavnostim, kjer covidno potrdilo ni obvezno.

Kakšna sezona pa nas čaka? Se bo končala v predvidenem roku?

Upam, da se bo. Še vedno pa moramo biti zelo pozorni, ohranjati varnostno razdaljo in uporabljati zaščitno masko. Tudi cepljeni. Bolj kot o green passu bi se pa morali pogovarjati o cepivu, ki je zdaj edina prava rešitev v boju z virusom. To govorim v svojem imenu. Brisi so lahko samo začasni zaščitni sistem, dajejo trenuten odgovor, da si zdrav. A na dolgi rok so zelo zamudni in tudi dragi.