Miami Heat še tretjič ugnal Boston ob 22 točkah Gorana Dragića

Košarkarji Miami Heat so sinoči v četrti tekmi finala končnice vzhodne konference lige NBA še tretjič ugnali Boston Celtics in prednost v zmagah povišali na 3:1. Sinočnjo tekmo so zmagali s 112:109, Goran Dragić je prispeval 22 točk, dosegel pa je tudi pet skokov in tri podaje. Junak tekme za Miami je bil Tyler Herro, ki je dosegel 37 točk, Jimmy Butler pa jih je prispeval 24.

Od vstopa v finale lige NBA košarkarje Miami Heat sedaj loči le še ena zmaga. Naslednja tekma bo v petek oz. v soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času.