Miami si je priboril šesto tekmo proti Los Angelesu

Košarkarji Miami Heat so si z zmago 111:108 priborili šesto tekmo finala lige NBA proti ekipi Los Angeles Lakers. Prvi junak je bil Jimmy Butler, ki je dosegel 35 točk, 12 skokov in 11 podaj, pri nasprotnikih pa je James prispeval 40 točk, 13 skokov in sedem podaj.

Butler je na novinarsko konferenco po tekmi prišel v majici s fotografijo Dragića, in povedal da slovenskega organizatorja igre zelo pogrešajo. »Težko nam je brez njega, saj je izjemen vodja,« je med drugim povedal novinarjem.

Dragićev nastop na šesti tekmi je glede na njegove izjave v zadnjih dneh vprašljiv. Tovrstne poškodbe stopala so tudi po ocenah strokovnjakov izredno boleče in se vlečejo, pri tem pa onemogočajo športniku pravo gibanje.

Šesta tekma bo v noči na ponedeljek.