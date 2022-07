Mitja Pahor odslej v A2-ligi

Goriški odbojkar Mitja Pahor je nov član kluba Agnelli Tipiesse Bergamo, ki nastopa v italijanski A2-ligi. V ekipi iz Lombardije je dejansko nadomestil Števerjanca Jerneja Terpina, ki se po dveh sezonah v Bergamu seli v Vibo Valentio, vedno v A2-ligi. Pahor, ki je konec junija dopolnil 22 let, bo tako po novem zaigral ligo višje, potem ko je v minuli sezoni nastopal s Portomaggiorejem v A3-ligi.

»Zelo vesel sem s svojo izbiro, saj bom igral v eni boljših ekip A2-lige. Zame je to lepa priložnost, da še dodatno napredujem. Ko mi je agent dejal, da se zame zanima Bergamo, nisem veliko okleval. Pogovoril sem se tudi z Jernejem, ki mi je potrdil, da gre za resen klub in da je trener Graziosi prav tako dober. Vem, da me v A2-ligi čaka težka naloga, mislim pa, da sem pripravljen na ta izziv,« je povedal Pahor, ki je prav tako kot Terpin odbojkarsko zrasel pri goriški Olympii.