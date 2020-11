Mladi Dan Duščak zadel z razdalje 25 metrov (video)

Košarkarji Cedevite Olimpije so sinoči v Ligi ABA v Stožicah premagali Borac iz Čačka z izidom 97:88. Za potezo tekme pa je poskrbel 18-letni slovenski košarkarski up Dan Duščak, ki je v zadnji sekundi zadel nasprotnikov koš nič manj kot izpod svojega koša. Žoga je preletela dobrih 25 metrov in nato zatresla mrežico, ne da bi se sploh dotaknila obroča.

Dan Duščak je sicer, podobno kot Luka Dončić, že igral v mladinskih ekipah madridskega Reala, zdaj pa igra v Ljubljani. Njegov oče je Slavko Duščak, nekdanji slovenski reprezentant.