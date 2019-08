Mladina je prevzela prvo mesto

Rolkarji Mladine so po prvi polovici tekem italijanskega pokala spet na vrhu društvene lestvice. Po osmih preizkušnjah zdaj vodijo pred SC Valdobbiadene in tretjeuvrščenim SC Orsago, nastopa pa skupno 65 društev. Uspeh je presenetil še same tekmovalce in odbornike, saj si pred začetkom sezone niso zastavljali visokih ciljev. Niso verjeli namreč, da lahko spet posežejo po zmagi, tako kot v lanski sezoni. A so po prvi polovici sezone ugotovili, da so lahko spet tako visoko, priložnosti pa seveda nočejo izgubiti. Rolkarji Mladine so se sicer na prvo mesto prebili po le petih nastopih od osmih možnih – s tem da so glavnino točk zbrali na domačih tekmah na Opčinah in Samatorci –, a ker jih je vnovičen uspeh zamikal, se bodo do konca sezone udeležili še vseh sedem etap italijanskega pokala. Že naslednji teden jih čaka dolgo gostovanje v Aosti, nato bodo tekmovali še v Trentu, pri Bergamu in v kraju Bobbio, kjer bo zadnja tekma konec septembra.

Odločilne točke za prevzem vodstva na društveni lestvici so pretekli teden osvojili v Alessandrii, kjer so se pomerili v tekmi v reber.