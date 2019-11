Mourinho se je zahvalil pobiralcu žog

Nogometaši Tottenhama so se sinoči po razburljivi zmagi proti Olympiacosu prebili v osmino finala elitne lige prvakov. Zaostajali so že z 0:2, na koncu pa so po golih Deleja Allija, Harryja Kana (dosegel je dva) in Sergea Aurierja zmagali s 4:2.

Trener Tottenhama Jose Mourinho se je po tekmi posebej zahvalil pobiralcu žog ob robu igrišča. Ko je namreč v drugem delu tekme Tottenham zaostajal z 1:2, je deček nogometašem Tottenhama izredno hitro podal žogo, ki je zletela v avt. Iz te akcije je Kane zadel za 2:2. Mourinho je dečku ob črti, ki označuje rob igrišča, podal roko in ga objel. Kasneje je med drugim povedal, da ima rad inteligentne pobiralce žog, kar je bil tudi sam.