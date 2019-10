Slovenska ekipa, ki bo jadrala na jadrnici Way of life z Gašperjem Vinčecem na čelu, bo imela na krovu čisto posebnega gosta. To bo Primož Roglič, zdaj najboljši kolesar sveta. Še v soboto bo slovenski kolesar tekmoval na dirki po Lombardiji, v nedeljo pa bo na Barcolani. Novico so v četrtek zvečer namignili na Facebook strani slovenske ekipe, potrdili pa so nam jo zanesljivi viri.