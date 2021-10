Na ciljni črti Go to Barcolana from Slovenia prva Taja 2

Go to Barcolana from Slovenia, transferna regata v organizaciji SVBG, TPK Sirena in ZSŠDI z glavnim pokroviteljstvom Slovenske turistične organizacije STO, je startala v Piranu, prve jadrnice pa so že prečkale ciljno črto.

Po dveh urah in 50 minutah je v Trst prva prijadrala slovenska jadrnica Taja 2. Dobro uro kasneje je ciljno črto prečkala Why not (AŠD Grmada in SeaYou), tretja pa je bila Tamara 2.

Močna burja je sicer mnoge prestrašila, da se niso odločili za nastop, nekateri pa so se po startu raje obrnili spet v svoj pristan. Na startu v Piranu je bilo danes zjutraj sicer le 10 jadrnic, saj so se nekatere zaradi zahtevnih vetrovnih razmer odpovedale nastopu.