Po sinočnjih neuradnih vesteh so organizatorji dirke po Franciji danes sporočili uraden izid včerajšnjega testiranja kolesarjev in spremljevalcev na novi koronavirus. Vsi testi so bili negativni, zato so vsem kolesarjem prižgali zeleno luč za nadaljevanje dirke.

Do cilja na Elizejskih poljanah manjka še šest etap. Današnja 16. etapa od La Tour-du-Pin do Villard-de-Lansa se bo začela ob 13.20.