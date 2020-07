Na kozarček žganja z Gadafijem

Nogometna sezona 2001/02 je že zgodovina. Za ljubitelje statistik in lokalnega žogobrca bo tisto prvenstvo italijanske Serie A ostalo za vekomaj zapisano z zlatimi črkami. Na sam vrh lestvice najboljših strelcev se je povzpel Miljčan Dario Hübner, ki je v dresu Piacenze zadel 24 golov. Prav toliko jih je dosegel Juventusov napadalec David Trezeguet. Za njima cela vrsta »težkih« kalibrov: Bobo Vieri, Ševčenko, Roberto Baggio, Del Piero in še bi lahko naštevali. Hübner je bil tudi najboljši strelec v B-, C1- in C2-ligi.

»V zadnjih sezonah napadalci zadevajo več golov. Immobile jih letos ima že 29. A več je tudi enajstmetrovk. Tako Immobile kot Cristiano Ronaldo sta zadela več kot deset golov s penalov,« je v lombardskem naglasu poudaril »bizon« (Tatanka) iz Milj, s katerim smo se pogovorili v sredo dopoldne, ko je Hübner obiskal športni kamp tržaškega kluba San Giovanni pri Svetem Ivanu v Trstu. »Opravičujem se, ker ne govorim več v miljskem dialektu (se zasmeje), a po tolikih letih v Lombardiji, sem se povsem pokoril tamkajšnji govorici. V Cremi, kjer stanujem, ljudje to cenijo. V Miljah pa se prijatelji iz mene norčujejo, češ da sem se prodal,« se je na začetku intervjuja »opravičeval« 53-letni Dario, ki v Lombardiji upravlja bar in trenira mlade nogometaše. Hübner pride večkrat na obisk v rojstne Milje. »Na srečo imam tu še mamo, ki jo večkrat obiščem. Na Milje sem zelo navezan. V Cremi me vsi poznajo kot Miljčana in ne kot Tržačana. Tako se jim namreč predstavljam. Saj dobro veste, da se Miljčani in Tržačani nimamo radi,« bolj za šalo pove Hübner. Pravzaprav Dario ne živi v Cremi, ampak v kraju Passarera, ki je blizu lombardskega mesta.