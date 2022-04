Na najvišji stopnici zmagovalnega odra

Velikonočni konec tedna je skupina mlajših namiznoteniških igralcev ŠK Kras iz Zgonika izkoristila za nastop na kakovostnem mednarodnem turnirju Austria Open v Linzu v severni Avstriji. Erik Pavlina, Francesco Trevisan, Lenart Prinčič in Federico Carmeli so nastopali v starostni skupini U13, medtem ko sta Jan Slavec in Leonardo Trevisan tekmovala v starostni skupini U11. V Linzu jih je spremljal trener Dušan Michalka. Francesco Trevisan in Erik Paulina sta v svoji skupini osvojila ekipno prvo mesto. V finalu sta Krasova namiznoteniška igralca premagala vrstnika avstrijske državne selekcije s 3:1. Lenart Prinčič in Federico Carmeli sta se v skupini U13 uvrstila na končno deseto mesto. V mlajši skupini U11 pa sta bila Jan Slavec in Leonardo Trevisan skupno šesta. Poudariti moramo, da je bila konkurenca huda, saj so se v Linzu zbrali najboljši mladi namiznoteniški igralci iz cele Evrope. Tekmovala je tudi reprezentanca Malte, ki je pred odhodom v Avstrijo trenirala skupaj s Krasom v Zgoniku. V tekmovanju Challenge (izziv) se je Jan Slavec med posamezniki uvrstil na 3. mesto.

Krasovka Sara Taucer je prejšnji teden nastopila z deželno selekcijo U15 na Trofeji dežel v Molfetti. Furlanija - Julijska krajina se je uvrstila na končno 7. mesto.