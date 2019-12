Na Novi Zelandiji brez vstopnice za Tokio, zadnja priložnost aprila

Tržaški jadralki Matilda Distefano (STV) in Carlotta Omari (Sirena) sta predzadnji dan regat v zlati skupini svetovnega prvenstva v olimpijskem razredu 49erFX na Novi Zelandiji zdrknili na 21. mesto. V zahtevnih vremenskih razmerah, v katerih se je jakost vetra v zalivu Hauraki spreminjala tudi med samo regato, sta osvojili 17., 23. in 15. mesto. Z 20. sta tako zdrknili na 21. mesto, prehiteli pa sta ju reprezentančni kolegici, mladinski prvakinji v tem razredu Stalder in Speri.

Italija z 20. mestom ohranja torej 10. mesto med državami. Prvenstvo je namreč tudi druga kvalifikacijska regata za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, vozovnico za OI pa bo po zadnjih dveh regatah pridobilo šest držav, ki si pravice do nastopa še niso izborile. Italija je torej že izpadla iz boja, saj bi morala na zadnjih dveh regatah nadoknaditi kar 50 točk, kar pa je misija nemogoče.

V srebrni skupini pa nastopa še druga Sirenina jadralka Jana Germani, ki je s sotekmovalko Ottavio Raggio na tretjem mestu, skupno je 28.