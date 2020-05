Na osemtisočake s hojo po stopnicah

ki je začel »plezati« osemtisočake na domačih stopnicah. Izziva pa se ni lotil sam, zraven je privabil številne prijatelje in znance, ki so se z veseljem pridružili akciji Scala che ti passa. Tako je Ivo poimenoval virtualno klepetalnico na whatsappu, s katero je želel spodbudit svoje sogovornike k dodatni telesni aktivnosti.

Za kaj sploh gre? Ivo, ki je tudi uspešen alpinist (leta 1987 je preplezal znameniti Cerro Torre), je svojim »soplezalcem« v prvem tednu predlagal, naj prehodijo 100 nadstropij na dan, nato pa ga je ljubezen do gora navdihnila. Da bi izziv postal bolj vabljiv, si je zadal cilj, da bi s skupnimi močmi »preplezali« vseh 14 himalajskih osemtisočakov. Sistem je zelo enostaven, kot nam je razložil 53-letni Tržačan: »Vsak udeleženec akcije dnevno pošilja poročila o prehojeni višinski razliki. To izmeri tako, da višino ene stopnice pomnoži s številom prehojenih stopnic v celem dnevu.« Akcija Scala che ti passa se je začela 23. marca, skupina 31 virtualnih plezalcev pa je do srede, 29. aprila, premagala kar 79.357 metrov višinske razlike. S skupnimi močmi so preplezali že devet himalajskih osemtisočakov in so na dobri poti, da dosežejo vrh še desetega. To je 8091 metrov visoki Annapurna, do srede zvečer so premagali že prvih 4809 metrov višinske razlike.

»Zamisel za to pobudo izhaja iz moje službe. Na spletu lahko vsakdo dobi nešteto vaj za ohranjanje telesne kondicije, velika večina vaj pa je statičnih. Skoraj vse se izvajajo na blazini, povsem je zanemarjena aerobna aktivnost ali tako imenovana kardio vadba. Doma je težko krepiti zmogljivosti srčno-žilnega in dihalnega sistema, kar negativno vpliva predvsem na starejše osebe,« razlaga Ivo Kafol, ki je pomislil na povsem neizkoriščen domači »rekvizit«. »Skoraj vsi imamo doma stopnice. Preučil sem značilnosti hoje po stopnicah. Ta pozitivno vpliva tako fizično kot psihološko. Zbral sem nekaj somišljenikov, ki so se takoj navdušili,« dodaja Kafol. Skupina virtualnih plezalcev je zelo raznolika: najmlajši član je star 12 let, najstarejša članica pa kar osemdeset let več.

Pozitivni učinki hoje po stopnicah so številni, Kafol jih navaja vsaj osem. 1) Izboljšanje zmogljivosti srčno-žilnega in dihalnega sistema; 2) povišana poraba kalorij (do 400 kcal na uro); 3) povečanje tonusa mišic nog in trupa; 4) povečanje trofizma kosti; 5) povišanje ravni endorfinov, znani tudi kot hormoni veselja; 6) povečanje ravni testosterona; 7) povišanje samozavesti; 8) povečanje ljubezni do lastnega telesa. »Hoja po stopnicah je zelo dober trening. Zanj ni potrebno članarine, pa še zelo enostavno je. Ni potrebno posebnih priporočil, dovolj je upoštevati lastne sposobnosti. Le kdor ima posebne težave, je dobro, da se posvetuje s svojim zdravnikom,« še dodaja.

Pri akciji Scala che ti passa sodeluje 92-letna gospa, ki na dan prehodi dve nadstropji, nekateri pa na dan premagajo tudi do 500 metrov višinske razlike. »Prepričal sem tudi gospo, ki se je vedno posluževala le dvigala in se zelo malo gibala. Zdaj pa je ena izmed najbolj zagnanih v skupini,« razlaga Kafol, ki se že več let posveča tudi teku. Ko bo konec izrednih razmer zaradi koronavirusa in ne bo več omejitve gibanja, napoveduje skupni praznik. Poleg hoje po stopnicah je uvedel tudi interni fotografski natečaj, seveda na temo stopnišč. »Odkar se lahko sprehajamo tudi na odprtem, je postalo vse skupaj še bolj zanimivo. Sam že od rojstva živim v središču Trsta, v zadnjih dneh pa sem blizu svojega doma odkril nekaj stopnišč, ki jih prej sploh nisem poznal. Zanimanje za mojo pobudo narašča tudi na drugih koncih Italije,« zaključuje Kafol.

Za zanimivost pa velja na koncu še omeniti, da na svetu obstaja kar nekaj tekmovanj hoje oz. teka po stopnicah. V ZDA je slaven »vzpon« na Emipre State Building (1576 stopnic, rekord 9 minut in 33 sekund), v Švici pa vsako leto poteka ekstremna preizkušnja poimenovana Stairways to Heaven (4261 stopnic, 790 m nadmorske višine, 1,3 km dolžine, maksimalni naklon kar 89%). Kar 4444 stopnic vsebuje kamnita pot iz 14. stoletja Calà del Sasso na planoti Asiago, ki velja za najdaljše stopnišče v Italiji. Najdaljše prehodno stopnišče na svetu je v Šri Lanki: pot na goro Adam’s Peak je dolga neskončnih 5500 stopnic.