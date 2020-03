Na Pikelcu maja svetovni pokal

Tudi v umetnostnem kotalkanju se bodo po novem borili za svetovni pokal. Svetovna kotalkarska zveza ga je po lanski idejni zasnovi letos uresničila. Šlo bo za niz treh tekem, med katerimi bosta prvi dve nekakšni polfinalni tekmi, na zadnji etapi pa bo veliki finale najboljše deseterice vseh kategorij.

Del svetovnega pokala pa bo tudi Amatersko športno društvo Polet, saj je svetovna zveza vključila tudi Pokal Sedmak Bressan v niz treh tekem svetovnega pokala. Na Opčinah, kjer je tekma v zadnjih letih že privabljala najboljše kotalkarje iz celega sveta in postala ena najkakovostnejših na svetu, se bodo najboljši merili tudi letos, s tem da bodo na Pikelcu lovili uvrstitev v finale, ki bo v Nemčiji. Svetovni pokal bo namreč dvodelen: prva, portugalska etapa med 4. in 10. majem, ter druga, Pokal Sedmak, med 18. in 24. majem, bosta kvalifikacijski siti za uvrstitev v finale, ki bo v Bremerhavnu med 2. in 6. junijem.

Na pokal Sedmak sicer že curljajo vpisi, četudi je zaradi širjenja koronovariusa tudi vprašljivo, koliko se jih bo prijavilo do roka, ki zapade 31. marca. Letos pričakujejo okrog 600 tekmovalcev. Ker bodo Italijo zastopali v članskih kategorijah reprezentanti, v mladinskih pa najboljši trije na lanskem državnem prvenstvu, letos na Pokalu Sedmak ne bo članov AŠD Polet.