Na SP tudi članice Cheerdance Millenium

Letošnje svetovno prvenstvo v cheerleadingu bo na sporedu v soboto, 9. in v nedeljo, 10. oktobra samo na spletu.

Svetovnega prvenstva 2021 se je udeležila tudi slovenska reprezentanca, v kateri je nastopalo kar devet članic Cheerdance Millenium. Tri, Sara Tulliach, Stephanie Furlan in Sara Žerjal so tekmovale izključno v ženski članski skupini, Alessia Felizian, Jana Škerk, Veronika Skerlj, Caterina Pauli in Lara Korosic v ženski članski in mešani mladinski ekipi, Irena Purič pa izključno z mladinsko ekipo.

Snemanje je steklo sredi septembra. Vsaka skupina je imela na razpolago tri poskuse, snemanje pa je potekalo z eno (frontalno) kamero prek aplikacije, ki jo je nalašč za prvenstvo ponudil organizator svetovnega prvenstva. Od treh poskusov so nato trenerji izbrali najboljšega in ga posredovali organizatorjem, slednjega bodo predvajali tudi na spletu ta konec tedna in bo skratka veljal za končno razvrstitev. Jutri, 9. in v nedeljo, 10. oktobra bodo od 16. ure dalje predvajali nastope po spletni strani Olympic channel (povezavo bodo v petek objavili tudi na www.cheerunion.com), s tem da si bodo nastopi različnih kategorij sledili eden za drugim.

Obe skupini sta bili vključeni v drugi kakovostni razred: mladinska mešana skupina bo merila moči v kategoriji elite z ZDA, Mehiko, Norveško, Finsko in mednarodno ekipo ICU; ženska ekipa All girls pa s Češko, Japonsko, Korejo, Ekvadorjem, Grčijo in Kostariko.