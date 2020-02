Na Športelu najdlje o goriškem nogometu

Goriški nogomet je bil osrednja tema torkatne oddaje Športel na TV Koper Capodistria. Govor je bil seveda o promocijski ligi in možnih razpletih na vrhu lestvice, pa tudi o mladinskem delovanju vseh treh goriških nogometnih klubov. Pregled delovanja je pokazal tudi prispevek o nogometnem pokalu ZSŠDI U11, ki so ga organizirali v Repnu konec tedna.

Sodelavci so pripravili še prispevke o nogometnemu derbiju Sistiana-Sesljan - Juventina, o košarkarjih Brega, predsednik ŠD Kontovel Marko Ban pa je osvetlil vsestransko vlogo, ki jo je imela Tania Cerne v društvu in ne samo. V rubriki "V 60-tih sekundah" so se tokrat selili v ZDA.

