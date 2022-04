Na Športelu o atletiki

Na Športelu je voditelj Igor Malalan tokrat gostil predstavnike atletskega kluba Bor Atletika. Trener Miha Pečar ter tekmovalki Tea Civardi in Eva Čuk so spregovorili o bogati dejavnosti, začetku letošnje sezone in še marsičem. Vsi trije so tudi odgovarjali izzivalnemu vprašanju Sergia Tavčarja, ki je goste spraševal, kako otroke, »motorične analfabete« sploh vzgojiti, da se sploh začnejo baviti z atletiko?

Sodelavka Elena Husu je poročala s tekme Sloge Tabor Eutonia, ki si je v moški C-ligi priborila polfinale, obiskala pa je tudi teniška igrišča Gaje na Padričah, kjer so nastope začele tudi mladinske ekipe. O nogometni tekmi Sistana Sesljana v elitni ligi in delavnici športnega poročanja v organiziaciji ZSŠDI pa je poročala ekipa Deželnega sedeža Rai.

Klikni in oglej si oddajo