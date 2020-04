Na teniška igrišča z masko, rokavicami in razkužilom

Med najbolj razširjenimi športi v Italiji je tenis tisti, ki je najbolj varen zaradi svojih značilnosti in pa tudi zaradi pravil, ki jih lahko upoštevajo igralci na igriščih. Tako je poudaril na množični videokonferenci predsednik teniške zveze Angelo Binaghi, predsednik vladnega telesa Sport e Salute Vito Cozzoli pa dodal, da bi prav zato lahko dobil zeleno luč pred ostalimi. Med 11000 učitelji tenisa iz cele Italije se je predavanja udeležil tudi tehnični direktor teniške sekcije Gaje Matteo Cigui, s katerim smo se pogovorili o tenisu po koronavirusu. Letos decembra, če bodo razmere omogočile, bo dokončal tečaj tretje stopnje za pridobitev licence državni učitelj.

Je tenis res najbolj varen šport?

S trditvijo se precej strinjam. Rekel bi, da je med varnejšimi športi. Ni ravno tak, kot sta lahko tek in kolesarstvo, je pa med igralci kar precej razdalje. Ko igraš dvojice, je razdalja med igralcema tri do štiri metre. Sicer pa si oddaljen od 20 do 22 metrov. Upoštevati nato moramo, da se od maja dalje lahko igra na odprtem in bo torej še bolj varno.

Kdaj bodo ljubitelji tenisa lahko spet na igriščih?

Točnega datuma še niso določili. In tudi na videokonferenci se niso prenaglili. Prvi, najmanj verjeten, je 4. maj. Bolj realističen je 18. maj, sicer pa bo treba počakati do 8. junija, ko naj bi dovolili dejavnosti tudi ostalih individualnih športov.

Kdo naj bi najprej začel?

Seveda bi se kot prvi na igrišče vrnili tekmovalci vseh starosti. Dovoljeno naj bi bilo, da sta na igrišču dva do štirje igralci z enim učiteljem. Vaje bodo morale biti čim bolj aktivne, da se ohranjajo razdalje in da bo čim manj pobiranja žogic. Vajam »s košem« se bomo izognili, saj lahko nastane vrsta, kar sploh ni priporočljivo.

Na igrišča pa se bodo lahko vrnili tudi člani klubov, dovoljeno bo igranje singlov ali dvojic, seveda ob ohranjanju varne razdalje. Stavijo na to, da se bo vsak držal pravil, saj nenazadnje gre za zdravje vsakega posameznika.

Kaj pa najmlajši?

Najbrž bo za teniške šole težje začeti znova, saj so tam skupine številčnejše. Morda se bo dejavnost nadaljevala šele septembra.

Kaže, da bo za vrnitev na igrišče potrebno nositi masko in igrati z rokavico. Kaj menite o teh navodilih?

Raje ne bi komentiral. Nekatera so res neuresničljiva. Težko, da boš vsakič, ko odigraš dvoboj, zamenjal plastiko okrog ročaja na primer.

Koronakriza je močno udarila na klube, zato zveze že napovedujejo pomoč. Tako je storila tudi teniška zveza, velja?

Res. Napovedali so, da mladincem vseh kategorij na državnih turnirjih letošnje sezone ne bo treba plačevati kvote, ki je namenjena zvezi, a izključno vpisnino na turnirje, ki gre klubu organizatorju. Prav tako letos ne bo vpisnin na ekipna prvenstva, pa še nekaj drugih manjših uslug. Na primer to, da bodo vsakemu klubu podarili dve škatli žogic.

Ekipna prvenstva, v katerih Gaja vselej množično in uspešno nastopa, bi se morala začeti ravno v tem času ...

Tako je, sredi aprila. Pri Gaji smo letos sestavili kar 15 ekip in res bi mi bilo žal, ko bi ta del sezone odpadel. Na zvezi napovedujejo, da bodo prvenstva v taki ali skrajšani obliki vseeno izpeljali. Kar nekaj naših ekip se lahko poteguje za deželni finale in napredovanja v višje lige.

Na srečanju je predsednik zveze jasno nakazal, da je lahko to krizno obdobje v bistvu čas, ko lahko tenis, ki je po njegovem mnenju eden izmed najbolj varnih športov, prav zato prikliče k sebi nove gojence in pa druge športnike drugih panog, ki zaradi ukrepov še ne trenirajo.

S finančnega vidika je to kar prebrisano razmišljanje. Sicer pa se bojim, da bodo morda nekateri ravno po tej daljši prekinitvi nehali. Tu mislim predvsem na mlajše rekreativce. Obenem pa to sploh ni čas, da razmišljamo o tem, kako bi lahko ostalim panogam »kradli« mlade. Predsednik razmišlja zelo egoistično. Zdi se mi, da si moramo zdaj vsi pomagati, da bomo lahko spet čim prej vsi na terenu.

V vse večjem interesu zveze je nenazadnje tudi mednarodni turnir BNL Internazionali d’Italia.Seveda, saj je to neizmeren vir zaslužka. Zdaj so turnir prenesli na jesen, novembra pa v Milanu prirejajo Next Gen, finale mladih U21. Obenem pa je zveza veliko vložila v finalne dvoboje ATP, ki jih bo gostil Turin. Visoke stroške torej morajo pokriti na tak ali drugačen način.

Kako pa ste vi pri Gaji pripravljeni na povratek na igrišča?

Ko bo jasno, kdaj se lahko vrnemo na igrišča, bomo vse pripravili, da lahko spet zaženemo dejavnost. V dveh tednih lahko pripravimo vsa zunanja igrišča.Pri Gaji smo lahko srečni, saj je objekt zelo obširen in torej nimamo težav s tem, da bi se na določen kraju srečevalo več ljudi. Obenem bomo imeli na razpolago štiri zunanja igrišča.

Koliko pa vas je stala prekinitev dejavnosti?

Glavnino finančnih sredstev pridobivamo od članov, ki najemajo igrišče. Tega pa seveda ne prejemamo. Vsi trenerji ne prejemamo honorarjev od marca, prav tako tekmovalci niso plačali vadnine za tromesečje med marcem in majem, saj nismo trenirali. Morda bomo dejavnost s tekmovalci nadoknadili v poletnih mesecih, a to še načrtujemo kako in v kolikšni meri.

Računamo pa, da nam bo uspelo izpeljati državni turnir za člane in mlade, ki je tudi pomemben finančni vir našega delovanja. Gostiti bi ga morali med 30. majem in 14. junijem: zdaj ostaja v koledarju. Tudi v primeru, da bi se dejavnost nadaljevala šele 8. junija, bi ga lahko spravili pod streho v skrajšani formuli. Premestitev na kasnejši datum pa ne pride v poštev, ker je koledar že zelo natrpan. Naši člani pa že nestrpno čakajo, da se vrnejo na igrišča. V tem času pridno trenirajo doma s kondicijskima trenerjema APD Burja Miho Pečarjem in Matejem Škerkom preko zooma.