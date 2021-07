»Na Touru je vse trikrat ali štirikrat večje kot na Giru«

Dark Theme

Organizacija enega izmed najpomembnejši športnih dogodkov na svetu zahteva naoljeno kolesje ter veliko število delavcev in prostovoljcev. Dirka po Franciji, ki jo organizira podjetje Amaury Sport Organisation (ASO), je nedvomno največje kolesarsko tekmovanje na svetu, pomembnejša športna dogodka sta le nogometno svetovno prvenstvo in poletne olimpijske igre, ki pa potekata na vsaka štiri leta. To nam potrjuje tudi 50-letni Tržačan Aram Vodopivec, ki je letos v prvi »bojni« liniji na Touru. Vodopivec sodeluje z italijanskim podjetjem Italtelo iz Brescie, ki je na francoski pentlji zadolženo za postavitev zelenih con (t. i. green zone) in okrepčevalnih con (v angleščini feeding zone, v francoščini zone de ravitaillement). »Podjetje Italtelo je kar veliko in se ukvarja z logistiko. Na prizoriščih športnih tekmovanj, sejmih in drugih večjih prireditvah postavlja velike led ekrane, video zidove, ozvočenje, reklamne panoje, prireditvene šotore in še bi lahko našteval. Na dirki po Italiji je že nekaj let glavno podjetje, ki skrbi za postavitev startov in ciljev posameznih etap, na Touru pa je le eno izmed podjetij, ki skrbijo za logistiko dirke,« je dejal.

Maserji v okrepčevalni coni čakajo na kolesarje (OSEBNI ARHIV ARAMA VODOPIVCA)

Na italijanskem Giru je Vodopivec sodeloval že petkrat, na francoskem Touru pa je prvič. Ker je podjetje Italtelo partner družbe RCS Sport, je bil v letošnji sezoni prisoten tudi na dirki Tirreno-Adriatico in na dirki Milano-Sanremo. »Prvič sem na dirki po Franciji in takoj sem opazil veliko razliko v primerjavi z dirko po Italiji. Mirno lahko rečem, da je na Touru vse trikrat ali štirikrat večje kot na Giru. Vse je bolj urejeno, bolj resno, bolj natančno. Kriteriji, ki jih zahtevajo organizatorji, so veliko bolj strogi,« je izpostavil. »Takoj sem tudi opazil, da imajo Francozi veliko spoštovanje do dirke. Na cestah so navijači že od zgodnjih jutranjih ur ali celo od večera prej in to velja tudi za ravninske etape. Vsi komaj čakajo, da jih Tour obišče, to prinaša velik prestiž. V Italiji pa imaš občutek, da včasih prihod Gira marsikoga moti. Ljudje se pritožujejo, če je cesta za nekaj ur zaprta. V Franciji pa tega ni, čeprav cestne zapore trajajo dejansko cel dan. Skupno se z dirko po francoskih cestah premika približno 5000 vozil,« še dodaja nekdanji sodelavec Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.

Na francoskih cestah je tudi letos veliko slovenskih navijačev (OSEBNI ARHIV ARAMA VODOPIVCA)