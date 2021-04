»Na TV Koper snujemo sveže vsebine«

Na velikonočni ponedeljek bodo v športni oddaji Športel po televiziji Koper Capodistria – kot običajno ob 18. uri – razglasili Lepotico in lepotca zamejskega športa v Italiji. Avtor ideje je bil voditelj Športela Igor Malalan. »Nekega dne smo imeli v redakciji skupaj z urednico neke pogovore in smo iskali nove ideje, ki bi nekako poživele to športno mrtvilo, ki je nastalo med pandemijo. Tako smo si rekli, da moramo zgraditi neko novo zgodbo. In prišla je zamisel o Lepotici in lepotcu zamejskega športa,« je pred kratkim v intervjuju za Primorski dnevnik izjavil Malalan. Navdušenje v pričakovanju ponedeljkove oddaje je izrazila tudi Mojca Petrič Bužan, odgovorna urednica TV Koper.

