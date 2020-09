Na vrhu Roglič in Pogačar

Ubežnik, Kolumbijec Daniel Martinez (EF ProCycling), je zmagovalec zahtevne 13. etape dirke po Franciji, boj za rumeno majico pa je potekal več minut zadaj. V njem sta znova najbolje kolesarila Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki sta strla tekmece in zdaj zasedata prvo in drugo mesto v boju za rumeno majico. V cilj sta sicer prišla šest minut in pet sekund za zmagovalcem etape, a pomembnejši so bili zaostanki do ostalih favoritov. Roglič je v skupnem seštevku še povišal prednost in ima sedaj 44 sekund prednosti pred svojim mlajšim rojakom, s katerim sta napadla dobra dva kilometra pred ciljem in se počasi, a zanesljivo oddaljila od ostalih kolesarjev.

Lanski zmagovalec Kolumbijec Egan Bernal je za njima zaostal 38 sekund in v skupni razvrstitvi zaostaja 59 sekund. S tem pa je belo majico najboljšega mladega kolesarja prevzel Pogačar.