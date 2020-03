»Najbrž konec vseh prvenstev«

»Bolj mineva čas, bolj mi postaja jasno, da letos prvenstev ne bomo zaključili.« Tako meni predsednik odbojkarske zveze Fipav Alessandro Michelli, ki se je z videoposnetkom oglasil preko facebooka. »Ves čas nadzorujemo situacijo in smo v stiku z državno zvezo v Rimu, da bi vendarle dobili pravo rešitev za zaključek pokrajinskih in deželnih prvenstev. A kaže, da jih letos ne bomo izpeljali do konca. Nadaljevanje prvenstev je namreč povezano tudi z odprtjem šol: če pouka še ne bo, bodo posledično zaprte tudi šolske telovadnice, kjer pa se odvija večina naše dejavnosti. Prav tako ni znano, kaj bodo storile občine s športnimi objekti,« je za Primorski dnevnik obrazložil predsednik, ki pa vselej podpira vsedržavno odločitev. »Dobro bi bilo, ko bi prišlo do odločitve v Rimu in bi ta veljala za celotno italijansko ozemlje, brez izjem.« Nenazadnje so vsa prvenstva verižno povezana, od pokrajinskih do državnih, z napredovanji in izpadi, zato je usklajena odločitev nujna, meni Michelli. Sam je Rimu predlagal, ko bi se naslednjo sezono nadaljevala prvenstva tam, kjer so se letos predčasno prekinila.

V videosporočilu je Michelli med drugim tudi obljubil, da bo zveza stala ob strani vsem klubom, ki bodo najbrž po nastali situaciji potrebovali pomoč.